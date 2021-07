(Di mercoledì 28 luglio 2021) È stato annunciato il nome deldei: è, già discografico in carica alla Sony Music Italy, al lavoro con la band romana dai loro esordi edi X. La sua società, fresca di inaugurazione, si chiama Exit Music Management e lancia come primo nome proprio quello del giovane gruppo rock che, dalla vittoria all’Eurovision Song Contest 2021, sta riscontrando successo dopo successo. Il legame professionale che legava icon la loro exMarta Donà ...

Advertising

zazoomblog : Maneskin chi è il nuovo manager Fabrizio Ferraguzzo e Direttore musicale di X Factor - #Maneskin #nuovo #manager… - flamanc24 : RT @IlContiAndrea: #Maneskin, chi è il nuovo manager #FabrizioFerraguzzo dell’agenzia Exit Music Management. “È stata una scelta artistica”… - nagia59 : RT @OlderGf: 'Siamo dalla parte di chi si vuole vaccinare. Non farlo sarebbe da pazzi. Essere contrari al vaccino fa il paio con chi pensa… - nagia59 : RT @Vale41229116: HANNO SUPERATO ANCHE BILLIE MA CHI LI FERMA PIÙ #maneskin - 93njhfrvt : RT @str4wberrylips: ??VENDO BIGLIETTO MANESKIN DATA 18/12 A MILANO SETTORE B22?? #maneskin #vendobiglietto - Per favore fate girare Grazie… -

Ultime Notizie dalla rete : Maneskin chi

Eccoil nuovo manager dei. Fabrizio Ferraguzzo è il nuovo manager deiFabrizio Ferraguzzo è ufficialmente a capo del management del gruppo Manskin. La scelta non è poi così ...L'odi, anche se battuto da casa su una tastiera, può fare male. L'ultimo caso lo ha fatto scoppiare Giorgia Soleri , fidanzata con Damiano David, frontman dei. In una storia su Instagram, la ragazza ha condiviso uno dei tanti messaggi di odio che riceve sui social network. 'Ti odio, sei una tr**a che merita di morire nel peggiore dei modi' , si ...La band romana sfodera l'ironia contro i no vax. I Maneskin sostengono che non si possa essere contro i vaccini senza alcun fondamento scientifico ...In occasione della consegna della “Lupa Capitolina”, il massimo riconoscimento della città di Roma, da parte della sindaca Virginia Raggi, i ...