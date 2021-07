“Ma non si fa!”. Reazione a Catena, Marco Liorni costretto a intervenire. Imbarazzo in studio (e a casa) (Di mercoledì 28 luglio 2021) Altro giro altra corsa. A Reazione a Catena, nella serata del 27 luglio, si sono sfidati i campioni in carica Dietro le Quinte e le neo concorrenti Ravioles. Un “derby” tutto piemontese. Ma durante l’intesa vincente un gesto delle sfidanti ha fatto infuriare i telespettatori. Ma cosa è successo nel dettaglio? I primi a cimentarsi con il gioco più atteso sono i Dietro le Quinte che totalizzano dieci risposte esatte. Poi è il turno delle Ravioles. A pochi secondi dallo scadere del tempo, le concorrenti superano di una parola i campioni e a quel punto il gesto controverso. Secondo il regolamento di Reazione a Catena, anche ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 luglio 2021) Altro giro altra corsa. A, nella serata del 27 luglio, si sono sfidati i campioni in carica Dietro le Quinte e le neo concorrenti Ravioles. Un “derby” tutto piemontese. Ma durante l’intesa vincente un gesto delle sfidanti ha fatto infuriare i telespettatori. Ma cosa è successo nel dettaglio? I primi a cimentarsi con il gioco più atteso sono i Dietro le Quinte che totalizzano dieci risposte esatte. Poi è il turno delle Ravioles. A pochi secondi dallo scadere del tempo, le concorrenti superano di una parola i campioni e a quel punto il gesto controverso. Secondo il regolamento di, anche ...

