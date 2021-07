«La vaccinazione è un dovere morale e civico della comunità» (Di mercoledì 28 luglio 2021) «La vaccinazione e gli interventi di rilancio economico continuano a essere indispensabili per assicurare sicurezza e serenità. La vaccinazione è un dovere morale e civico per ridurre la pericolosità del virus»: sono le parole incisive del presidente Sergio Mattarella durante la cerimonia del Ventaglio, ieri, al Quirinale. «La pandemia non è ancora alle nostre spalle. Il virus è mutato e si sta rivelando ancora più contagioso – ha sottolineato il presidente -. Più si prolunga il tempo della sua ampia … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 28 luglio 2021) «Lae gli interventi di rilancio economico continuano a essere indispensabili per assicurare sicurezza e serenità. Laè unper ridurre la pericolosità del virus»: sono le parole incisive del presidente Sergio Mattarella durante la cerimonia del Ventaglio, ieri, al Quirinale. «La pandemia non è ancora alle nostre spalle. Il virus è mutato e si sta rivelando ancora più contagioso – ha sottolineato il presidente -. Più si prolunga il temposua ampia … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

