IREN | la Diga di Ceresole Reale compie 90 anni

(Di mercoledì 28 luglio 2021) (Teleborsa) – Ladiin provincia di Torino (Piemonte)90. L’infrastruttura energetica è di proprietà di, realizzata nei primi decenni del secolo scorso, è posizionata nella Valle Orco ad una altitudine di 1.570 metri. Quello fra l’azienda e la Valle Orco – sottolinea– è un positivo connubio che prosegue da decenni all’insegna di una stretta e costante collaborazione fatta di rispetto per la natura, tutela del paesaggio e valorizzazione delle risorse ambientali, che proprio in questi luoghi trovano una forte valorizzazione grazie ...

... con l'inaugurazione della mostra fotografica "Storia di una diga (e di una Valle)", con foto tratte dall'archivio IREN riorganizzato e valorizzato nell'ambito del progetto IREN Storia. Nel ...Le immagini proposte testimoniano le diverse fasi della costruzione della diga e sono tratte dall'archivio IREN riorganizzato e valorizzato nell'ambito del progetto IREN Storia. La mostra, ...La diga di Ceresole Reale in provincia di Torino (Piemonte) compie 90 anni. L'infrastruttura energetica è di proprietà di IREN, realizzata nei ...