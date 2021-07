Inizio scuola 2021, Sileri: “A settembre ritorno in classe con la mascherina” (Di mercoledì 28 luglio 2021) "Se mi aspetto una ripartenza a settembre fra i banchi con la mascherina? Sicuramente sì. Sono stato anche criticato da qualcuno nei giorni scorsi quando ho detto che è davvero una sfida. Noi dobbiamo tendere a una ripartenza delle lezioni frontali. Però è vero che è una sfida". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 28 luglio 2021) "Se mi aspetto una ripartenza afra i banchi con la? Sicuramente sì. Sono stato anche criticato da qualcuno nei giorni scorsi quando ho detto che è davvero una sfida. Noi dobbiamo tendere a una ripartenza delle lezioni frontali. Però è vero che è una sfida". L'articolo .

