GTA 6 | il post di un manager di Rockstar da Miami riaccende i rumor sull’ambientazione – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Ildi undiGames dadi GTA 6: si torna a Vice City?. Undel soundtracke music supervisor diGames Tony Mesones dadi GTA 6. Secondo molti, infatti, Mesones è in città per lavorare sul sound e le vibrazioni di Vice City. Quello che all’apparenza potrebbe sembrare un semplicesocial, in realtà ha dato vita ...

Un post di un manager Rockstar ha riacceso le speranze circa il fatto che GTA 6 sarà ambientato in una versione moderna di Vice City. Il post di un manager di Rockstar Games da Miami riaccende i rumor sull'ambientazione di GTA 6: si torna a Vice City?. Un post del soundtrack manager e music supervisor di Rockstar Games Tony Mes ...