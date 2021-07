Green pass obbligatorio per i tesserati: l’unico modo per salvare il calcio italiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Dal Consiglio Federale ecco la proposta del Green pass obbligatorio per i tesserati per salvaguardare il calcio in tutte le sue declinazioni Il calcio italiano si aggrappa al Green pass per tutti i tesserati del mondo del calcio. La risposta, chiara e netta, è arrivata dal numero uno della FIGC Gabriele Gravina al termine del Consiglio Federale. «Il Green pass deve considerare tutti: non solo i tifosi ma anche i calciatori. La nostra proposta è in linea con quanto prevede ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Dal Consiglio Federale ecco la proposta delper iper salvaguardare ilin tutte le sue declinazioni Ilsi aggrappa alper tutti idel mondo del. La risposta, chiara e netta, è arrivata dal numero uno della FIGC Gabriele Gravina al termine del Consiglio Federale. «Ildeve considerare tutti: non solo i tifosi ma anche i calciatori. La nostra proposta è in linea con quanto prevede ...

