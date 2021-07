Fiumicino si conferma primo in Europa | record gradimento passeggeri

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino conferma

Si tratta del miglior trimestre di sempre che porta lo scalo diad essere, per la prima volta, lo scalo dell'Unione Europea in assoluto con il più alto gradimento dei viaggiatori, superando ...AGI/Vista - "Vax & Go" all'aeroporto di, Troncone (Adr): "Un invito a vaccinarsi e a viaggiare" "Dopo l'apertura del primo grande ...il ruolo di Aeroporti di Roma come soggetto di ...Record storico per lo scalo romano, nel secondo trimestre del 2021, che si aggiudica il primato nella qualità percepita, misurata in oltre 200 scali in tutto il mondo ...Nuovo record storico per lo scalo di Fiumicino nel gradimento dei passeggeri. Secondo le più recenti rilevazioni effettuate da Airports Council International – l’associazione internazionale che misur ...