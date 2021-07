Finale Temptation Island 2021, come e quando guardare la sesta e ultima puntata in replica in tv su La5 e in streaming su Witty: data e orario (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island è giunto al capolinea: ieri, con l’ultima puntata andata in onda, i telespettatori, da sempre appassionati al reality, hanno avuto modo di capire l’evoluzione delle coppie e seguire gli ultimi due falò di confronto, quelli di Manuela e Stefano e di Natascia e Alessio. Chi, invece, non ha potuto sintonizzarsi su Canale 5 non deve temere perché Mediaset offre diverse opportunità per rivedere l’ultimo imperdibile appuntamento in replica! come e quando guardare l’ultima ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il viaggio nei sentimenti diè giunto al capolinea: ieri, con l’anin onda, i telespettatori, da sempre appassionati al reality, hanno avuto modo di capire l’evoluzione delle coppie e seguire gli ultimi due falò di confronto, quelli di Manuela e Stefano e di Natascia e Alessio. Chi, invece, non ha potuto sintonizzarsi su Canale 5 non deve temere perché Mediaset offre diverse opportunità per rivedere l’ultimo imperdibile appuntamento inl’...

Advertising

CorriereCitta : Finale #TemptationIsland 2021, come e quando guardare la sesta e ultima puntata in replica in tv su La5 e in stream… - zazoomblog : Il gran finale di “Temptation Island 2021”: le coppie sopravvissute e quali no le sfuriate gli schiaffi e le riconc… - zazoomblog : Temptation Island Manuela esce con Luciano e lascia Stefano: il finale è inaspettato dopo un mese dalle registrazio… - zazoomblog : Temptation Island Manuela esce con Luciano e lascia Stefano: il finale è inaspettato dopo un mese dalle registrazio… - blogtivvu : Temptation Island, Manuela esce con Luciano e lascia Stefano: il finale è inaspettato dopo un mese dalle registrazi… -