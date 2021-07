Decreto Recovery: ora è legge, ma la governance del PNRR passa solo col voto di fiducia (Di mercoledì 28 luglio 2021) Con 213 voti a favore e 33 contrari il Senato ha approvato oggi 28 luglio la fiducia posta dal Governo Draghi sul Decreto Recovery. Il provvedimento è stato quindi licenziato in via definitiva dal Parlamento, a soli due giorni dalla scadenza del 30 luglio. Temi della nuova legge: la governance (la struttura di comando e amministrazione) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e le misure per snellire le procedure burocratiche. Anche nella lettura alla Camera, la scorsa settimana, il governo aveva blindato il testo con la fiducia. Draghi in cima alla ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 28 luglio 2021) Con 213 voti a favore e 33 contrari il Senato ha approvato oggi 28 luglio laposta dal Governo Draghi sul. Il provvedimento è stato quindi licenziato in via definitiva dal Parlamento, a soli due giorni dalla scadenza del 30 luglio. Temi della nuova: la(la struttura di comando e amministrazione) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza () e le misure per snellire le procedure burocratiche. Anche nella lettura alla Camera, la scorsa settimana, il governo aveva blindato il testo con la. Draghi in cima alla ...

Advertising

voceditalia : Decreto Recovery è legge, da 110% ad attuazione programma - avatar1dory : RT @GiancarloDeRisi: Ridicoli! Undici grillini assenti ingiustificati non votano la fiducia al Senato al decreto Recovery. Si sgonfia il fo… - artnewsit : Il #Recovery passa al Senato ed è legge. Sì della Camera al decreto legge in materia di #cybersicurezza - FASI_eu : Il #decretoRecovery, il provvedimento che unisce dl #governance del #PNRR e dl #semplificazioni, è legge. Ecco cosa… - compare_toto : RT @GiancarloDeRisi: Ridicoli! Undici grillini assenti ingiustificati non votano la fiducia al Senato al decreto Recovery. Si sgonfia il fo… -