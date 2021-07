Berlino 26-27 Luglio 2021 – Progetto I – CAN (Interpol Cooperation Against ‘Ndrangheta) (Di mercoledì 28 luglio 2021) Si è conclusa oggi a Berlino la due giorni Progetto I – CAN (Interpol Cooperation Against ‘Ndrangheta) volta a rafforzare la collaborazione tra Italia e Germania e sensibilizzare i Paesi del mondo sulla presenza di gruppi criminali mafiosi e sul loro modus operandi orientato ad infiltrare il tessuto economico, istituzionale e politico. E’ infatti strategico Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 28 luglio 2021) Si è conclusa oggi ala due giorniI – CAN () volta a rafforzare la collaborazione tra Italia e Germania e sensibilizzare i Paesi del mondo sulla presenza di gruppi criminali mafiosi e sul loro modus operandi orientato ad infiltrare il tessuto economico, istituzionale e politico. E’ infatti strategico

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Jovetic giocherà in Bundesliga all'Hertha Berlino - RadioRadicale : I dissidenti turchi sono in pericolo anche fuori della #Turchia. Il 7 luglio il giornalista #ErkAcarer è stato agg… - storia_juventus : 28 Luglio 2012: Hertha Berlino-Juventus - DirittoeLiberta : RT @RadioRadicale: I dissidenti turchi sono in pericolo anche fuori della #Turchia. Il 7 luglio il giornalista #ErkAcarer è stato aggredit… - CenapRoma : RT @RadioRadicale: I dissidenti turchi sono in pericolo anche fuori della #Turchia. Il 7 luglio il giornalista #ErkAcarer è stato aggredit… -