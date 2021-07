Asti | pitbull dell’unità cinofila stacca a morsi il piede di un poliziotto

(Di mercoledì 28 luglio 2021), 28 lug – Siamo addove un, utilizzato presso l’unitàdel carcere della città, hato auna unpenitenziario. “Il fatto gravissimo occorso in un settore, quale quello dei cinofili del Corpo di Polizia Penitenziaria, da almeno un decennio di compravate e riconosciute competenza e professionalità, denota che qualcosa comincia veramente a cedere negli assetti organizzativi”, commenta Leo Beneduci, segretario generale dell’Osapp., l’aggressione delNe dà ...

Advertising

SkyTG24 : Asti, pitbull dell'unità cinofila stacca un piede ad agente - infoitinterno : Asti, un pitbull “poliziotto” azzanna ad un piede un agente carcerario - infoitinterno : Asti, pitbull aggredisce in carcere agente penitenziario e gli stacca un piede - infoitinterno : Asti, pitbull dell’unità cinofila stacca un piede a un agente penitenziario - infoitinterno : Asti, un pitbull stacca un piede a morsi ad un poliziotto penitenziario -

Ultime Notizie dalla rete : Asti pitbull

leggi anche l'articolo > Carcere didell'unità cinofila azzanna e stacca un piede a un agente Formia, adesca ragazzine in spiaggia: 50enne rischia il linciaggio della folla Siamo a ...Abbonamenti Contattaci Edizione Digitale Diteci la vostra Lettere al Direttore Necrologie Menu Abbonamenti Contattaci Edizione Digitale Diteci la vostra Lettere al Direttore NecrologieUn pitbull, utilizzato presso l’unità cinofila del carcere di Asti, ha staccato a morsi un piede a un agente della polizia penitenziaria. Trasferito in elicottero all’ospedale Cto di Torino, dopo le p ...Un pitbull che faceva parte dell'unità cinofila ha aggredito un poliziotto penitenziario staccandogli il piede a morsi. Il ferito è stato soccorso in elicottero all'ospedale Cto di Torino. I sanitari ...