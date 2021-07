USA, ordini beni durevoli giugno +0,8% m/m, core +0,3% m/m (Di martedì 27 luglio 2021) (Teleborsa) – Sono aumentati gli ordinativi di beni durevoli americani a giugno. Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (Bureau of the Census), gli ordini hanno evidenziato un incremento dello 0,8% dopo il +3,2% del mese precedente (dato rivisto da +2,3%) e contro stime degli analisti per un +2,1%. Il dato “core“, ossia al netto degli ordinativi del settore trasporti, risulta in aumento dello 0,3% rispetto al +0,5% del mese precedente (rivisto da +0,3%) e al +0,8% del consensus. Se si esclude il settore della difesa, gli ordinativi hanno segnato un +0,5%, dopo il +0,5% precedente (rivisto ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 luglio 2021) (Teleborsa) – Sono aumentati gli ordinativi diamericani a. Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (Bureau of the Census), glihanno evidenziato un incremento dello 0,8% dopo il +3,2% del mese precedente (dato rivisto da +2,3%) e contro stime degli analisti per un +2,1%. Il dato ““, ossia al netto degli ordinativi del settore trasporti, risulta in aumento dello 0,3% rispetto al +0,5% del mese precedente (rivisto da +0,3%) e al +0,8% del consensus. Se si esclude il settore della difesa, gli ordinativi hanno segnato un +0,5%, dopo il +0,5% precedente (rivisto ...

