Un tempo protestavamo per avere i vaccini | oggi si scende in piazza per rifiutarli

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 27 luglio 2021) Nei giorni in cui impazzano in tutta Italia i cortei per protestare contro il green pass una lezione di storia ci invita a riflettere profondamente sulla derivazione culturale che, a distanza di cinquant’anni, ha preso il nostro Paese.si protesta contro la “dittatura” – che sarebbe sanitaria – non considerando che in dittatura tali proteste non potrebbero avvenire né sui social, primi responsabili di queste mistificazioni della realtà, figuriamoci incon questa facilità. Con questo non stiamo negando la libertà di manifestare il proprio pensiero, anche se di dissenso in questo caso contro l’applicazione del green pass, del resto perplessità ...