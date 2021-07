Tris di acquisti per la Juve Stabia: un elemento per reparto (Di martedì 27 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di Stabia (Na) – Tris di ufficializzazioni in casa Juve Stabia. Le vespe hanno comunicato di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni del centrocampista Daniele Altobelli, classe ’93. Il calciatore, natio di Terracina (Lt), è cresciuto calcisticamente nel Frosinone e ha vestito, tra le altre, le maglie dell’Ascoli, della Pro Vercelli, della Salernitana, della Ternana, della Feralpisalò, del Catanzaro e dell’Arezzo. “Sono felice di essere arrivato a Castellammare di Stabia. Orgoglioso di giocare per un grande club come la Juve ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di(Na) –di ufficializzazioni in casa. Le vespe hanno comunicato di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni del centrocampista Daniele Altobelli, classe ’93. Il calciatore, natio di Terracina (Lt), è cresciuto calcisticamente nel Frosinone e ha vestito, tra le altre, le maglie dell’Ascoli, della Pro Vercelli, della Salernitana, della Ternana, della Feralpisalò, del Catanzaro e dell’Arezzo. “Sono felice di essere arrivato a Castellammare di. Orgoglioso di giocare per un grande club come la...

Ultime Notizie dalla rete : Tris acquisti Amazon si butta sulle criptovalute, spinta Mit sul dollaro digitale Se poi ci si mette anche il dollaro digitale il tris è servito. Ed è proprio dagli Stati Uniti che ... Gli acquisti che si sono riversati sul mercato delle criptovalute hanno contribuito ad aumentare la ...

Pro Collegno: appuntamento al 23 agosto, sogno playoff ... si è radunata alla birreria Cheers per presentarsi e presentare i nuovi acquisti messi a ... Davide Liut, portiere classe 1988 dal KL Pertusa, un tris dal Sanmauro che comprende Enrico Minelli (1991), ...

Tuttocampo Meda: tris di giovani innesti e di conferme

Il Berra vuole ripartire dal tris dell’anno scorso Ma l’obiettivo è salvarsi BERRA. Diego Grassi è il confermato allenatore del Berra. Ex professionista, uomo di spirito, parte con una battuta: «Tutti gli anni sento di decine di squadre che puntano, dopo campagne acquisti cond ...

