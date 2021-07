Tokyo 2020 | vela | Zennaro ottava nel Laser Radial | accede alla Medal Race

Leggi su sportface

(Di martedì 27 luglio 2021) Silviachiude con un buon ottavo posto la prova odierna di, in una terza giornata dicaratterizzata da un meteo altamente instabile. Le veliste devono infatti gareggiare in condizioni in cui il vento varia spesso sia come direzione che come intensità., unica Azzurra in questa prova, ottiene un 17° e un 11° posto nelle due manche, per un’posizione che le consente diredi domenica 1 agosto. L’Azzura infatti chiude a ...