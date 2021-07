Tokyo 2020 | Giorgia Bordignon di Gallarate medaglia d’argento nel sollevamento pesi 64kg

(Di martedì 27 luglio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Duecentotrentadue. Tanti sono i kili alzati in totale dall’azzurrache ha così conquistato lanelcategoriaai Giochi Olimpici di. Per l’azzurra trentaquattrenne nata ae residente ad Arsago Seprio la serata alInternational Forum è stata magica per il superamento di un doppio tds text logo tagline colortds text ...

Advertising

Eurosport_IT : Hanno 14 e 13 anni e sono rispettivamente oro e argento nello street skateboard di Tokyo 2020 ?????? Momiji Nishiya e… - Eurosport_IT : DIANA BACOSI È UN CECCHINO, ARGENTOOO ?????? La azzurra chiude con un incredibile 55/60, ad una sola lunghezza dalla… - Eurosport_IT : MARTINENGHI DI BRONZO, BRAVISSIMO NICOLÒ ?????? L'azzurro chiude i 100 rana alle spalle dell'imbattibile Peaty e di K… - simonecerbella : #repost @skysport @repost.user ULTIM'ORA TOKYO 2020 JUDO, 63 KG DONNE: BRONZO PER MARIA CENTRACCHIO BATTUTA L'OLAND… - GiornoeNotteNew : Tokyo 2020, pesi: azzurra Bordignon argento in categoria 64kg – intopic. Tokyo (Giappone), 27 lug. (LaPresse) – L’a… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

La Stampa

Domani è un altro giorno a. Un altro giorno per divertirsi, per sognare e per vincere medaglie. Con magari qualche oro, che non guasta mai.Nuova prestigiosa designazione per Manuel Mazzoni ai Giochi Olimpici di. Mercoledì 28 luglio, alle 14:00, farà parte della terna arbitrale che dirigerà Rep. Ceca - Francia.Ed è quarto posto olimpico! L’Italia, in una gara combattuta e ricca di colpi di scena, dopo il settimo posto in qualifica di domenica 25 luglio, si ferma ad un soffio dal podio nella finale a squadre ...Sono in corso le Olimpiadi più indimenticabili della storia contemporanea, Tokyo 2020. Già la data è un piccolo tilt: ...