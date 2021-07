Tokyo 2020 | Federica Pellegrini in finale | quando e dove vederla

(Di martedì 27 luglio 2021)è innei 200 stile libero a. Per lei è la quintaindividuale, è la prima volta nella storia del nuoto femminile a livello individuale. Laè in programma domani mercoledì 28 luglio alle 3.41 in Italia (le 10.41 ora locale). Sarà possibile vedere la gara della Divina su Discovery +, sulla Rai2 oppure su Eurosport, che non sarà visibile su Sky ma su Dazn. Funweek.

Advertising

Eurosport_IT : Hanno 14 e 13 anni e sono rispettivamente oro e argento nello street skateboard di Tokyo 2020 ?????? Momiji Nishiya e… - Eurosport_IT : DIANA BACOSI È UN CECCHINO, ARGENTOOO ?????? La azzurra chiude con un incredibile 55/60, ad una sola lunghezza dalla… - Eurosport_IT : MARTINENGHI DI BRONZO, BRAVISSIMO NICOLÒ ?????? L'azzurro chiude i 100 rana alle spalle dell'imbattibile Peaty e di K… - stupiddthought : RT @nightjauregui23: 'Cosa c'è dietro quei 200 stile?' '20 anni di vita' Atene 2004 inseguiva un sogno. Tokyo 2020 é diventata leggenda.… - Loredanataberl1 : RT @sole24ore: ?? Tokyo 2020: Federica #Pellegrini entra nella storia centrando per la quinta volta la finale olimpica dei 200 metri stile l… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Alle Olimpiadi diFederica Pellegrini si è qualificata per la finale dei 200 stile libero con il settimo tempo. Per l'italiana è la quinta finale olimpica nella stessa prova: un traguardo che finora non era ...La proposta è arrivata a ridosso dell'eliminazione della schermitrice dalla gara del primo turno di spada di, arrivata contro l'ungherese Anna Marton. "Ora che hai perso vuoi sposarmi?", ...C’è soltanto un italiano ancora in corsa per una medaglia olimpica nel tennis maschile con il nostro Fabio Fognini che è arrivato probabilmente alla sfida decisiva della sua avventura a Tokyo, trovand ...Sono passate da poco le 3.30 del mattino in Italia quando Federica Pellegrini strappa il pass storico per la finale dei 200 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nonostante ...