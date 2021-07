Sport in tv oggi (martedì 27 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di martedì 27 luglio 2021) oggi, martedì 27 luglio 2021, oltre agli eventi in programma ai Giochi Olimpici, saranno di scena diversi Sport: il tennis con i tornei ATP 250 di Kitzbühel ed Atlanta e WTA 125 Charleston III e Belgrado II, ed il tennistavolo con gli Europei Under 15. CLICCA QUI PER IL programma DELLE OLIMPIADI DEL 27 luglio Sport IN TV MARTEDI’ 27 luglio: orari E programma 09.00 Tennistavolo, Europei Under 15: prima giornata – ETTU TV 11.00 Tennis, ATP 250 Kitzbühel – 11.00-17.00 SuperTennisTV, ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021)272021, oltre agliinai Giochi Olimpici, saranno di scena diversi: il tennis con i tornei ATP 250 di Kitzbühel ed Atlanta e WTA 125 Charleston III e Belgrado II, ed il tennistavolo con gli Europei Under 15. CLICCA QUI PER ILDELLE OLIMPIADI DEL 27IN TV MARTEDI’ 2709.00 Tennistavolo, Europei Under 15: prima giornata – ETTU TV 11.00 Tennis, ATP 250 Kitzbühel – 11.00-17.00 SuperTennisTV, ...

LiaCapizzi : Del perchè l'ARGENTO nella 4x100 sl è una impresa. E del perchè -da oggi- bisogna essere riconoscenti ad Alessandr… - SkyTG24 : Gli azzurri conquistano uno storico argento nella staffetta 4x100 stile libero, #Tokyo2020. Mai prima d'ora in ques… - SkyTG24 : 'Speravo nell'oro, di bissare Rio, è arrivato l'argento ma ho dato tutto ciò che avevo e sono contenta così' ha det… - andreastoolbox : Olimpiadi 2021, risultati di oggi in diretta | Sky Sport - sportli26181512 : Olimpiadi, i risultati di oggi in diretta live: Pellegrini, 5^ finale consecutiva: Settima giornata di gare a Tokyo… -