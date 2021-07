Si è tolto la vita Giuseppe De Donno il primario che aveva studiato una cura per il Covid (Di martedì 27 luglio 2021) Si è tolto la vita nel pomeriggio di oggi Giuseppe De Donno, lex primario di pneumologia dell’ospedale Carlo Poma di Mantova che per primo l’anno scorso aveva iniziato la cure del Covid con le trasfusioni di plasma iperimmune. Epilogo inatteso e amaro per un medico tra i più esposti nell’ultimo anno di pandemia. Giuseppe De L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 27 luglio 2021) Si èlanel pomeriggio di oggiDe, lexdi pneumologia dell’ospedale Carlo Poma di Mantova che per primo l’anno scorsoiniziato la cure delcon le trasfusioni di plasma iperimmune. Epilogo inatteso e amaro per un medico tra i più esposti nell’ultimo anno di pandemia.De L'articolo proviene da Leggilo.org.

