Sassuolo, finalmente Berardi: l’attaccante riabbraccia i neroverdi (Di martedì 27 luglio 2021) Domenico Berardi ha riabbracciato il Sassuolo dopo Euro 2020 e le vacanze: test fisici in Mapei Sport per l’attaccante Domenico Berardi ha riabbracciato il Sassuolo dopo la vittoria di Euro 2020 con l’Italia e le meritate vacanze estive. l’attaccante neroverde ha svolto oggi i test fisici in Mapei Sport, come testimoniano le foto pubblicate su Twitter dall’azienda. Dopo #EURO2020, l'attaccante del #Sassuolo Domenico #Berardi riprende la #preparazione con i test fisici in #MapeiSport #calcio #football #training ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 luglio 2021) Domenicohato ildopo Euro 2020 e le vacanze: test fisici in Mapei Sport perDomenicohato ildopo la vittoria di Euro 2020 con l’Italia e le meritate vacanze estive.neroverde ha svolto oggi i test fisici in Mapei Sport, come testimoniano le foto pubblicate su Twitter dall’azienda. Dopo #EURO2020, l'attaccante del #Domenico #riprende la #preparazione con i test fisici in #MapeiSport #calcio #football #training ...

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo finalmente Video/ Juventus Cesena (3 - 1): gol e highlights. McKennie segna, Soulè impressiona ... si gioca alle ore 18.00 di sabato 24 luglio : finalmente anche per la Vecchia Signora arriva il ... A centrocampo, attenzione a Fagioli che, se non andrà al Sassuolo per Locatelli, potrebbe essere ...

Il maxigiro Romero - Demiral - Frabotta: una giostra da 100 milioni Una volta perfezionate le uscite, la Juventus potrà finalmente chiudere l'affare Locatelli col Sassuolo. Tra i due club c'è già una bozza di accordo ma va definita la formula del trasferimento.

