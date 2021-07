Sassuolo, Carnevali: «Ayhan in Turchia? Ecco dove giocherà» (Di martedì 27 luglio 2021) Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha commentato le voci che vorrebbero Kaan Ayhan in Turchia Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha commentato le voci che vorrebbero Kaan Ayhan in Turchia. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Fanatik. «Kaan è un giocatore importante per noi e continuerà a giocare per il Sassuolo anche la prossima stagione». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 luglio 2021) Giovanni, amministratore delegato del, ha commentato le voci che vorrebbero KaaninGiovanni, amministratore delegato del, ha commentato le voci che vorrebbero Kaanin. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Fanatik. «Kaan è un giocatore importante per noi e continuerà a giocare per ilanche la prossima stagione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

