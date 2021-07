Sampdoria, Banca Ifis nuovo main sponsor. Ferrero: “È un grande orgoglio” (Di martedì 27 luglio 2021) La Sampdoria, tramite una nota sul proprio sito, ha annunciato che Banca Ifis è diventato ufficialmente il main sponsor dei blucerchiati. Ecco il comunicato del club ligure: “Banca Ifis è main sponsor di U.C. Sampdoria per tutta la stagione sportiva 2021/22. Dopo una prima esperienza come second jersey sponsor nelle ultime giornate del campionato 2020/21, Banca Ifis diventa lo sponsor principale del club blucerchiato. L’istituto accompagnerà la squadra, ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 luglio 2021) La, tramite una nota sul proprio sito, ha annunciato cheè diventato ufficialmente ildei blucerchiati. Ecco il comunicato del club ligure: “di U.C.per tutta la stagione sportiva 2021/22. Dopo una prima esperienza come second jerseynelle ultime giornate del campionato 2020/21,diventa loprincipale del club blucerchiato. L’istituto accompagnerà la squadra, ...

Advertising

piana_piana : RT @BancaIfis: #BancaIfis è main sponsor di @sampdoria per la stagione sportiva 2021-22. La Banca accompagnerà la squadra durante il campi… - LFootball_ : ?? Il primo sponsor di maglia nella storia della #Sampdoria Women è Banca Ifis - nordesteconomia : Banca Ifis è il nuovo main-sponsor della Sampdoria di D’aversa per la stagione 21/22 - stati_generali : Banca Ifis è main sponsor di @sampdoria per la nuova stagione sportiva - facciologianlu : RT @BancaIfis: #BancaIfis è main sponsor di @sampdoria per la stagione sportiva 2021-22. La Banca accompagnerà la squadra durante il campi… -