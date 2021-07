Pokémon | avremo una serie in live action su Netflix?

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pokémon avremo

Spaziogames.it

Mescolerà cioè ambientazioni reali e umani in carne e ossa con le creaturericostruite in digitale. In quell'occasione il risultato non fu eclatante, ma nemmeno disastroso: il lungometraggio ......mai risposta, per cui in certi casi bisogna accontentarsi di videogame palesemente ispirati a quelli della casa di Super Mario, un po' come accade per Tem Tem (davvero MOLTO vicino a) ...