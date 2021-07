Per la madre un look kimono, per lei e il fidanzato Maxime Giaccardi un outfit oro. Forse per brillare meglio? (Di martedì 27 luglio 2021) I royal look del 2021 guarda le foto Pauline Ducruet, 27 anni, secondogenita di Stephanie di Monaco, ha sempre avuto una grande passione per la moda. Un talento preso dalla madre che, come è noto, negli anni Novanta, si è appassionata al mondo denim. Da diversi anni è il direttore creativo del suo brand Alter Designs di cui è anche la prima testimonial (ovviamente): a ogni evento veste ... Leggi su iodonna (Di martedì 27 luglio 2021) I royaldel 2021 guarda le foto Pauline Ducruet, 27 anni, secondogenita di Stephanie di Monaco, ha sempre avuto una grande passione per la moda. Un talento preso dallache, come è noto, negli anni Novanta, si è appassionata al mondo denim. Da diversi anni è il direttore creativo del suo brand Alter Designs di cui è anche la prima testimonial (ovviamente): a ogni evento veste ...

Advertising

CardRavasi : Tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: 'Ecco mia madre e i miei fratelli! Perché chiunque fa la volontà de… - SuperQuarkRai : “Mia madre, in periodo di guerra, intingeva la carta del burro nella pentola per recuperare anche le ultime molecol… - albameccanica : mia madre: tra quanto finisci? io: boh 30-40 minuti mia madre mi si piazza davanti e mi parla ininterrottamente pe… - ishtar3000 : RT @CicRosina: e che dire allora di renzi nato in una famiglia povera da un padre falegname e da madre vergine in una grotta al freddo e al… - gretollo : @elsstae yoongi con mio padre e mi viene in mente mia madre ieri sera che dice “per carità vai a salvare elena salu… -