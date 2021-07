Morgan a Ballando | le prime dichiarazioni | “Lo faccio per le mie figlie”

Leggi su dilei

(Di martedì 27 luglio 2021), ofa. Ancora non è dato saperlo. Eppure, ha già battuto tutti sul tempo con lerese in vista della partecipazione aCon Le Stelle, che lo vede protagonista dello show di Milly Carlucci come primo concorrente confermato dell’edizione 2021. In attesa di capire cos’abbia in mente per sconvolgere il tranquillo sabato sera di Rai1, Marco Castoldi ci serve un primo antipasto di quello che sarà il suo. E lo fa alla sua maniera, scrivendo una lettera ideale a Simona Ventura, che si era già ...