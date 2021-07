Maltempo a Como, strade invase da acqua e fango a Cernobbio: le immagini dall’alto riprese da un abitante (Di martedì 27 luglio 2021) Auto trascinate a valle dalla corrente di torrenti che hanno invaso le strade, cascate di solito invisibili che si sono messe a scaricare acqua e fango con inaudita violenza, strade interrotte in più punti per alberi e massi caduti a valle. Resta pesante la situazione nel Comasco per l’ondata di Maltempo delle ultime ore, che ha colpito in maniera particolare la sponda occidentale del Lario da Cernobbio fino a Colonno e la valle d’Intelvi. Non sono al momento segnalati feriti ma ingentissimi sono i danni. Pesante la situazione a Cernobbio, dove varie rogge hanno invaso le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Auto trascinate a valle dalla corrente di torrenti che hanno invaso le, cascate di solito invisibili che si sono messe a scaricarecon inaudita violenza,interrotte in più punti per alberi e massi caduti a valle. Resta pesante la situazione nel Comasco per l’ondata didelle ultime ore, che ha colpito in maniera particolare la sponda occidentale del Lario dafino a Colonno e la valle d’Intelvi. Non sono al momento segnalati feriti ma ingentissimi sono i danni. Pesante la situazione a, dove varie rogge hanno invaso le ...

