Lo spirito olimpico sembrava aleggiare su Tokyo, poi è arrivato Butbul (Di martedì 27 luglio 2021) Alla fine Tohar Butbul, il campione di judo israeliano, è stato eliminato da un sudcoreano ai quarti di finale. Ma per arrivarci Butbul ha disputato un solo incontro, perché tutti i suoi avversari sparivano. Prima un algerino, poi un sudanese. Si sono ritirati in nome della solidarietà al popolo palestinese. L'algerino subito spedito a casa e punito dalla sua stessa federazione. Il sudanese non si sa. Ma se dovessero prendere piede questi boicottaggi individuali, le olimpiadi potrebbero anche chiudere. E lo sport stesso perderebbe di significato. Eppure era iniziata bene. Per la prima volta a Tokyo una cerimonia inaugurale ha commemorato ...

