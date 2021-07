Jungle Cruise - recensione (Di martedì 27 luglio 2021) Diciamocelo: in tempi come questi non può che essere accolto con un sorriso un bel filmone di avventura, che fin dal poster allude ai vecchi libri di avventure dei tempi di Salgari, nelle gloriose edizioni Salani. Che promette azione, avventure, eroi ed eroine, cattivi pittoreschi, località esotiche, animali feroci, mappe, pirañas e serpenti velenosi, indigeni cannibali, giungle e fiumi e cascate e, nello stile del blockbuster Pirati dei Caraibi, anche maledizioni, creature mostruose e non-morti fatiscenti. Distrazione totale, insomma, presi per mano dal protagonista ideale di questi film, Dwayne Johnson, attore che negli anni si è costruito poco alla volta una gran carriera, come eroe ... Leggi su eurogamer (Di martedì 27 luglio 2021) Diciamocelo: in tempi come questi non può che essere accolto con un sorriso un bel filmone di avventura, che fin dal poster allude ai vecchi libri di avventure dei tempi di Salgari, nelle gloriose edizioni Salani. Che promette azione, avventure, eroi ed eroine, cattivi pittoreschi, località esotiche, animali feroci, mappe, pirañas e serpenti velenosi, indigeni cannibali, giungle e fiumi e cascate e, nello stile del blockbuster Pirati dei Caraibi, anche maledizioni, creature mostruose e non-morti fatiscenti. Distrazione totale, insomma, presi per mano dal protagonista ideale di questi film, Dwayne Johnson, attore che negli anni si è costruito poco alla volta una gran carriera, come eroe ...

Ultime Notizie dalla rete : Jungle Cruise Jungle Cruise, le prime reazioni della critica: 'È come i Pirati dei Caraibi' A pochi giorni dall'uscita di Jungle Cruise , sui social sono emerse le prime reazioni della critica internazionale che promuovono a pieni voti il film con Dwayne Johnson ed Emily Blunt, paragonandolo a La Mummia del 1999 e ai ...

Shang - Chi: ecco il consiglio che Tom Hiddleston ha dato al protagonista Simu Liu In occasione della premiere di Jungle Cruise , Liu ha infatti spiegato che Hiddleston gli ha dato un consiglio fondamentale per gestire al meglio la fama che deriva dall'entrare a far parte della ...

Jungle Cruise: come vedere il nuovo film Disney Tom's Hardware Italia Genitori vs Influencer La programmazione del film Genitori vs Influencer in provincia di Varese. Con orari aggiornati in tempo reale.

WWE: The Rock commenta le voci del suo ritorno Mentre promuoveva il suo nuovo film “Jungle Cruise”, è stato chiesto alla Superstar di commentare le voci del suo ritorno in WWE, ecco la sua riposta:. “NON C’E NIENTE”. Una parziale chiusura di The R ...

