Giustizia, totiani rompono con Fi e blindano riforma Cartabia (Di martedì 27 luglio 2021) Lo zampino di Coraggio Italia, se non la zampata, nello stop all’emendamento Fi alla riforma del processo penale in commissione Giustizia alla Camera. Lo strappo nel centrodestra sulla questione sempre cruciale della Giustizia si è consumato con il voto della deputata Marina Parisse che fa capo al movimento di Giovanni Toti e Luigi Brugnaro guidato a Montecitorio da Marco Marin, voto che ha impedito l’ampliamento del perimetro della riforma all’abuso d’ufficio e alla definizione di pubblico ufficiale. Secondo quanto si apprende, sarebbe stato lo stesso presidente della Regione Liguria ad esigere un sostegno fermo alla ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 luglio 2021) Lo zampino di Coraggio Italia, se non la zampata, nello stop all’emendamento Fi alladel processo penale in commissionealla Camera. Lo strappo nel centrodestra sulla questione sempre cruciale dellasi è consumato con il voto della deputata Marina Parisse che fa capo al movimento di Giovanni Toti e Luigi Brugnaro guidato a Montecitorio da Marco Marin, voto che ha impedito l’ampliamento del perimetro dellaall’abuso d’ufficio e alla definizione di pubblico ufficiale. Secondo quanto si apprende, sarebbe stato lo stesso presidente della Regione Liguria ad esigere un sostegno fermo alla ...

Advertising

uandarin : RT @martinoloiacono: GIUSTIZIA: I TOTIANI IN COMMISSIONE ROMPONO CON FI E 'BLINDANO' RIFORMA CARTABIA. (Adnkronos) Al Cav. ormai restano… - MariMario1 : RT @martinoloiacono: GIUSTIZIA: I TOTIANI IN COMMISSIONE ROMPONO CON FI E 'BLINDANO' RIFORMA CARTABIA. (Adnkronos) Al Cav. ormai restano… - italiaserait : Giustizia, totiani rompono con Fi e blindano riforma Cartabia - fisco24_info : Giustizia, totiani rompono con Fi e blindano riforma Cartabia: Lo zampino di Coraggio Italia, se non la zampata, ne… - CpnMro : RT @martinoloiacono: GIUSTIZIA: I TOTIANI IN COMMISSIONE ROMPONO CON FI E 'BLINDANO' RIFORMA CARTABIA. (Adnkronos) Al Cav. ormai restano… -