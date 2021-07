Covid Israele oggi, oltre 2mila contagi: dato più alto da marzo (Di martedì 27 luglio 2021) In Israele oggi sono stati registrati oltre duemila contagi da coronavirus, la cifra più alta da metà marzo secondo il bollettino. Il ministero della Sanità ha riferito che i contagi sono stati 2.112, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 luglio 2021) Insono stati registratiduemilada coronavirus, la cifra più alta da metàsecondo il bollettino. Il ministero della Sanità ha riferito che isono stati 2.112, ...

