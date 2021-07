CorSport | Demme sembra orientato ad operarsi | oggi la decisione ufficiale

(Di martedì 27 luglio 2021)Diegodeciderà seo meno per stabilizzare il ginocchio. Il Corriere dello Sport scrive che il centrocampistaa sottoporsi all’intervento chirurgico e chesi confronterà ancora una volta con lo staff sanitario del Napoli. “Prima di andare a letto, per darsi una buona notte amarissima, la tentazione di procedere con un intervento chirurgico ha cominciato a possederlo. La differenza tra passare dalla sala operatoria oppure starsene a seguire una terapia conservativa è impalpabile: ci vorranno dai sessanta agli ottanta giorni in un caso o nell’altro. ...

Il Napoli non andrà sul mercato per sostituire, anche se potrebbe saltare tra le 7 e le 10 partite. I 3 giocatori candidati a essere valutati per la prima squadra sono Folorunsho, Zanoli e ...Si deciderà definitivamente a Castel di Sangro Il Napoli non interverrà sul mercato per sostituire Diego. Lo scrive il Corriere dello Sport. Il club pensa a soluzioni interne. Del resto, anche ...