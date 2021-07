Calciomercato Milan | si studia lo scambio tra Leao e Brandt

(Di martedì 27 luglio 2021), il tedesco sempre nel mirino. Possibile l’inserimento del cartellino dicome contropartita, come riferito da Claudio Raimondi di SportMediaset, si sta stringendo la corsa delper il ruolo di trequartista, posizione cruciale negli schemi di Stefano Pioli. Nelle ultime ore, vista l’insistenza del CSKA Mosca nel continuare a chiedere l’obbligo di riscatto per Vlasic, sta pensando ad unocol Borussia Dortmund.IN PARTENZA – L’idea sarebbe quella di unoalla pari ...

Advertising

Gazzetta_it : Kvaratskhelia, il dribbling come ragione di vita. E il Milan lo segue #Calciomercato - SkySport : Kessié giura amore al Milan: 'Voglio restare a vita, torno da Olimpiadi e sistemo tutto' #SkySport #Milan #Kessié… - calciomercatoit : - fabio95126130 : RT @cmdotcom: #Juve, lettera al #Santos: 'Trattiamo con #KaioJorge'. La posizione del #Milan sul #calciomercato - ivanserio2001 : Inutile rilasciare altro su #Locatelli, da tempo ha un accordo con la #Juventus. I bianconeri, intanto, hanno super… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

MilanLive.it

... il Torino pensa anche ad Elmas: colloquio con il Napoli Kaio Jorge conteso tra Napoli, Juventus e: la situazione attuale CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB Covid: autorità tedesche anticipano ...La diffidenza e l'incredulità c'è dalle parti del, perchè di esempi negativi ve ne sono stati nel corso della storia, di giocatori che baciano la maglia e dopo qualche mese magari la gettano ...aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 14.30 – Juve, Allegri si presenta – Massimiliano Allegri si presenta come nuovo allenatore della Juve. Le sue parole. Ore 13.30 – Milan, ...Cristiano Pavone, ex calciatore e attuale football scout, si è così espresso a SkySport su Lorenzo Colombo: "Colombo è un 2002. È un giovane su cui il Milan ...