Cade da una gru durante un video in diretta | morta a 23 anni la star di TikTok Xiao Qiumei

Advertising

fanpage : La videocamera ruota, si sentono urla e il suo cellulare filma la caduta mentre precipita anche lei nel vuoto. Una… - Quot_Molise : Cade nella vecchia vasca di una fontana, volpe salvata dai vigili del fuoco | - giornalemolise : #Pietrabbondante, #Volpe cade in una fontana: salvata dai Vigili del Fuoco - - isNews_it : Cade nella vecchia vasca di una fontana: volpe salvata dai Vigili del fuoco - - bellalilli161 : RT @Frances52779614: 'SPIAGGIA DI SERA Così sbiadito a quest'ora lo sguardo del mare, che pare negli occhi (macchie d'indaco appena celesti… -

Ultime Notizie dalla rete : Cade una

Il Fatto Quotidiano

PIETRABBONDANTE. In data odierna, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per il salvataggio divolpe caduta invecchia vasca difontana nel comune di Pietrabbondante. La squadra di Agnone ha recuperato e posizionato in un trasportino l'animale per il successivo trasportato pressostruttura statale, la Riserva Naturale ......35 milioni di euro per generare la pioggia in uno dei Paesi che si colloca tra i primi 10 più secchi del mondo conpiovosità media di soli 78 millimetri l'anno, 15 volte meno di quello che...E’ già stata definita “una strage silenziosa da selfie”. L’ultima vittima è Xiao Qiumei, influencer cinese su Tik Tok. La ventitreenne è morta in diretta mentre si riprendeva per uno dei suoi video. L ...Città del Vaticano, 27 lug. (askanews) - Si apre oggi in Vaticano uno storico processo, che vede per la prima volta imputato un cardinale, per la compravendita-truffa di un immobile al centro di Londr ...