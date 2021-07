Ballando con le stelle: la rivelazione di Morgan (Di martedì 27 luglio 2021) Morgan ha, molto sinceramente e in modo schietto – come al suo solito – fatto delle dichiarazioni in cui spiega perché sarà tra i concorrenti di “Ballando con le stelle”, nonostante l’ambiente non sia minimamente. Morgan è letteralmente “esploso” dopo che Simona Ventura, intervistata da Chi, ha commentato la partecipazione del cantante al programma Ballando con le stelle: Speriamo che arrivi alla fine. Sai com’è, con lui un giorno Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 27 luglio 2021)ha, molto sinceramente e in modo schietto – come al suo solito – fatto delle dichiarazioni in cui spiega perché sarà tra i concorrenti di “con le”, nonostante l’ambiente non sia minimamente.è letteralmente “esploso” dopo che Simona Ventura, intervistata da Chi, ha commentato la partecipazione del cantante al programmacon le: Speriamo che arrivi alla fine. Sai com’è, con lui un giorno Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

BITCHYFit : Morgan svela perché parteciperà a Ballando con le Stelle e aggiunge: “Io vittima di mobbing da parte della Rai” - PasqualeMarro : #Ballandoconlestelle, intervento: “Lo faccio per…” - infoitcultura : Morgan nel cast di Ballando con le Stelle, arriva un commento inaspettato: è proprio lei - infoitcultura : Ballando con le stelle, cambio look per l’ex concorrente Vittoria Schisano: ci ha dato un taglio - infoitcultura : Ballando con le stelle, Morgan risponde a Simona Ventura: “Parteciperò solo per …” -