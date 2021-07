Amazon sta pensando di introdurre i pagamenti in bitcoin (Di martedì 27 luglio 2021) Il futuro dell’e-commerce sembra legato a doppio filo alle critpovalute. La naturale evoluzione delle vendite online sembra aver il loro percorso già ben instradato. Non a caso, negli ultimi giorni si è tornati a parlare dell’ipotesi di una novità legata a due nomi di spicco del mondo digitale: Amazon bitcoin. Il gigante americano, infatti, sta seriamente pensando di introdurre questa forma di pagamento tra le alternative messe a disposizione degli utenti. Una mossa per spingersi oltre quel futuro già scritto, per anticipare la concorrenza. LEGGI ANCHE > Apple rimuove dal suo App Store Fakespot, il rilevatore di ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 27 luglio 2021) Il futuro dell’e-commerce sembra legato a doppio filo alle critpovalute. La naturale evoluzione delle vendite online sembra aver il loro percorso già ben instradato. Non a caso, negli ultimi giorni si è tornati a parlare dell’ipotesi di una novità legata a due nomi di spicco del mondo digitale:. Il gigante americano, infatti, sta seriamentediquesta forma di pagamento tra le alternative messe a disposizione degli utenti. Una mossa per spingersi oltre quel futuro già scritto, per anticipare la concorrenza. LEGGI ANCHE > Apple rimuove dal suo App Store Fakespot, il rilevatore di ...

