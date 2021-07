Vax, no vax e green pass: mancano confronto e comunicazione di qualità (Di lunedì 26 luglio 2021) Ci sono diversi tipi di confronti; dipende da qual è il loro fine: capire le tesi dell’altro, confrontarle con le proprie e cercare una sintesi, convincere l’altro della maggiore efficacia delle proprie tesi, oppure mostrare agli astanti che l’altro ha torto. Da un po’ la prima delle opzioni possibili sembra essere diventata fuori moda. Le tesi dell’altro non ci interessano, lo riteniamo ignorante o in mala fede e quindi ne contestiamo i dati di partenza ed i procedimenti di elaborazione. La contrapposizione tra vaccinisti ed antivaccinisti, o come si usa dire vax e no vax potrebbe essere un esempio perfetto per rappresentare tutto ciò. La vaccinazione obbligatoria in Italia non è una ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 luglio 2021) Ci sono diversi tipi di confronti; dipende da qual è il loro fine: capire le tesi dell’altro, confrontarle con le proprie e cercare una sintesi, convincere l’altro della maggiore efficacia delle proprie tesi, oppure mostrare agli astanti che l’altro ha torto. Da un po’ la prima delle opzioni possibili sembra essere diventata fuori moda. Le tesi dell’altro non ci interessano, lo riteniamo ignorante o in mala fede e quindi ne contestiamo i dati di partenza ed i procedimenti di elaborazione. La contrapposizione tra vaccinisti ed antivaccinisti, o come si usa dire vax e no vax potrebbe essere un esempio perfetto per rappresentare tutto ciò. La vaccinazione obbligatoria in Italia non è una ...

