Università Palermo, al via Congresso internazionale di Germanistica (Di lunedì 26 luglio 2021) Palermo (ITALPRESS) – Ha preso il via, a Palermo, il XIV Congresso della Internationale Vereinigung fur Germanistik, il Congresso dell'Associazione internazionale di Germanistica. A inaugurare i lavori, che dureranno fino a sabato 31 luglio presso l'Università degli Studi di Palermo, il rettore Fabrizio Micari e il sindaco Leoluca Orlando che hanno accolto i docenti universitari il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

