Travaglio insulta Draghi. Chissà domani a chi tocca... (Di lunedì 26 luglio 2021) «Draghi è un figlio di papà, un curriculum ambulante, uno che visto che ha fatto bene il banchiere europeo, ci hanno raccontato che è competente anche in materia di vaccini, sanità. giustizia. Mentre mi spiace dirlo: non capisce un cazzo né di giustizia, né di sociale, né di sanità". Le parole del direttore del "Fatto" Marco Travaglio nei confronti del premier, definito "figlio di papà" (Draghi è orfano di padre dall'età di 15 anni), hanno lasciato a bocca aperta tutto il mondo politico e giornalistico. Più che la volgarità, la mancanza di rispetto, l'assenza di limiti, ... Leggi su panorama (Di lunedì 26 luglio 2021) «è un figlio di papà, un curriculum ambulante, uno che visto che ha fatto bene il banchiere europeo, ci hanno raccontato che è competente anche in materia di vaccini, sanità. giustizia. Mentre mi spiace dirlo: non capisce un cazzo né di giustizia, né di sociale, né di sanità". Le parole del direttore del "Fatto" Marconei confronti del premier, definito "figlio di papà" (è orfano di padre dall'età di 15 anni), hanno lasciato a bocca aperta tutto il mondo politico e giornalistico. Più che la volgarità, la mancanza di rispetto, l'assenza di limiti, ...

lapoelkann_ : Travaglio è il signore dei Sith dell’insulto: riesce ad attaccare i vivi, ma non si tira indietro quando c’è da att… - SusannaCeccardi : Il pessimo Travaglio insulta in maniera scomposta Draghi che, purtroppo, il papà lo ha perso quando era appena quin… - MauroPallido : RT @lapoelkann_: Travaglio è il signore dei Sith dell’insulto: riesce ad attaccare i vivi, ma non si tira indietro quando c’è da attaccare… - sghi29 : RT @lapoelkann_: Travaglio è il signore dei Sith dell’insulto: riesce ad attaccare i vivi, ma non si tira indietro quando c’è da attaccare… - ReTwitStorm_ita : RT @lapoelkann_: Travaglio è il signore dei Sith dell’insulto: riesce ad attaccare i vivi, ma non si tira indietro quando c’è da attaccare… -