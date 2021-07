Tokyo 2020 basket 3×3, D’Alie: “Ci è mancato un po’ di coraggio” (Di lunedì 26 luglio 2021) “Spero di poter arrivare a questi due giorni senza dover fare più risposte, semplicemente giocare al nostro livello. Questa mattina ci è mancato il coraggio contro una squadra che è al nostro stesso livello, siamo noi i più grandi avversari”. Queste le parole della cestista statunitense naturalizzata italiana, Rae Lin D’Alie, al termine della sesta e penultima giornata della fase a gironi del basket 3×3 femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021) “Spero di poter arrivare a questi due giorni senza dover fare più risposte, semplicemente giocare al nostro livello. Questa mattina ci èilcontro una squadra che è al nostro stesso livello, siamo noi i più grandi avversari”. Queste le parole della cestista statunitense naturalizzata italiana, Rae Lin, al termine della sesta e penultima giornata della fase a gironi del3×3 femminile alle Olimpiadi di. SportFace.

