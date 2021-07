Temptation Island | penultima puntata | una coppia si dice addio?

(Di lunedì 26 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.di. I nodi vengono al pettine: unaè pronta a dirsi? Di chi si tratta?è il noto programma che va in onda su Italia Uno ed è condotto abilmente da Filippo Bisciglia. Ogni anno, il reality show riesce a far presa sul pubblico, appassionato alle scottati vicende

Advertising

fanpage : Un incendio ha distrutto il resort a quattro stelle sul mare dove si gira il reality show 'Temptation Island' - Agenzia_Italia : Le immagini dell'incendio nel resort di temptation island - Elia09731289 : RT @tempoweb: In fiamme anche il resort di Temptation Island. Lettere anonime e sospetti, cosa c'è dietro #temptationisland #incendi #sarde… - tempoweb : In fiamme anche il resort di Temptation Island. Lettere anonime e sospetti, cosa c'è dietro #temptationisland… - meryanne61 : RT @LucaMagmo: stanotte alla zanzara sono piaciuto talmente tanto che l'anno prossimo andiamo a Temptation Island... -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

sono rimaste in gioco ancora tre coppie. L'edizione di quest'anno sta per concludersi, ma le sorprese potrebbero essere ancora molte. Il viaggio nei sentimenti di Canale 5 continua, ...Ma anche la cantante Katia Ricciarelli , la showgirl Manila Nazzaro (tra i protagonisti della passata edizione di), Asia Argento e la figlia Anna Lou Castoldi " avuta con il ...Temptation Island 2021: a distanza di un anno l'incubo si ripropone e l'albergo che ha ospitato il reality è di nuovo in fiamme.A Temptation Island sono rimaste in gioco ancora tre coppie. L'edizione di quest'anno sta per concludersi, ma le sorprese potrebbero essere ancora molte. Il viaggio nei sentimenti di ...