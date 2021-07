Strappo tra Calderoli e Salvini | si scaglia contro i no vax | ' Sbagliano nella maniera più totale'

(Di lunedì 26 luglio 2021)prende le distanze dae dai No vax: il ministro ha riconosciuto la pericolosità, e l'inutilità, delle proteste in piazza da parte di chi il green pass proprio non lo vuole. 'Le ...

Advertising

citizenworld__ : RT @globalistIT: - ZPeppem : RT @globalistIT: - globalistIT : - melodrammatiga : l’affetto che c’è tra rosa e luca, mi strappo il cuore per loro due?? - carrotsocks : pensate avere accesso alla galleria di harry no io mi metto a piangere tra le foto che scatta lui a cibo e paesaggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Strappo tra

Il Dubbio

Calderoli prende le distanze da Salvini e dai No vax: il ministro ha riconosciuto la pericolosità, e l'inutilità, delle proteste in piazza da parte di chi il green pass proprio non lo vuole. 'Le ...... a sentire Mirko, lo ha aiutato nell ultimo e decisivo, quello per alzare quei 322 chili ... quella cintura ormai consumata che lo ha accompagnato attraverso una già ottima carriera (i ...Il leghista: "Green Pass è soluzione giusta al momento sbagliato. Pericoloso il corteo nella mia Bergamo ferita" ...Prima del 24 luglio 2021, l’Ecuador nella storia delle Olimpiadi aveva conquistato solamente due medaglie, una d’oro e l’altra d’argento, ...