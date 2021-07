Rrahmani: “Ai tifosi nessuna promessa. Napoli-Verona? La Champions sarebbe stata un miracolo” (Di lunedì 26 luglio 2021) Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nell’intervista concessa a Radio Kiss Kiss Napoli. Napoli-Verona? Il calcio è una professione che non ti permette di pensare al passato. Dobbiamo dimenticarci subito per poi pensare al futuro. Sono stati giorni difficilissimi per tutti, avevamo fatto un miracolo per andare in Champions. Nei primi mesi della stagione non abbiamo fatto benissimo, poi alla grande nella seconda metà di annata. Europa League? È un nostro obiettivo come il campionato e la Coppa Italia. Giochiamo sempre per vincere. In ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 luglio 2021) Amir, difensore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni nell’intervista concessa a Radio Kiss Kiss? Il calcio è una professione che non ti permette di pensare al passato. Dobbiamo dimenticarci subito per poi pensare al futuro. Sono stati giorni difficilissimi per tutti, avevamo fatto unper andare in. Nei primi mesi della stagione non abbiamo fatto benissimo, poi alla grande nella seconda metà di annata. Europa League? È un nostro obiettivo come il campionato e la Coppa Italia. Giochiamo sempre per vincere. In ...

