Riforma Cartabia, il parere del Csm slitta al 5 agosto: tardi per la discussione alla Camera. Mattarella aveva spinto per rinvio del plenum (Di lunedì 26 luglio 2021) Come chiesto dalla ministra Marta Cartabia e raccomandato dal capo dello Stato in persona, il Consiglio superiore della magistratura si esprimerà sull’intero progetto di Riforma del processo penale. Ma lo farà il 5 agosto, quando il testo – nei piani del Governo – sarà già stato approvato dalla Camera con voto di fiducia. Si concretizzano così i timori di una parte dei consiglieri e i sospetti sulla tempistica dell’istanza della Guardasigilli, arrivata soltanto dopo un parere molto critico sull’improcedibilità (il contenuto cardine della Riforma) approvato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Come chiesto dministra Martae raccomandato dal capo dello Stato in persona, il Consiglio superiore della magistratura si esprimerà sull’intero progetto didel processo penale. Ma lo farà il 5, quando il testo – nei piani del Governo – sarà già stato approvato dcon voto di fiducia. Si concretizzano così i timori di una parte dei consiglieri e i sospetti sulla tempistica dell’istanza della Guardasigilli, arrivata soltanto dopo unmolto critico sull’improcedibilità (il contenuto cardine della) approvato ...

