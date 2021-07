Riccardo Muti festeggia 80 anni, due mostre e un concerto per celebrare il Maestro a Napoli (Di lunedì 26 luglio 2021) Il direttore d'orchestra, tra i più grandi del nostro tempo, ha accolto l'invito rivoltogli dal Conservatorio di San Pietro a Majella e dalla Associazione degli ex allievi della gloriosa scuola napoletana Leggi su lastampa (Di lunedì 26 luglio 2021) Il direttore d'orchestra, tra i più grandi del nostro tempo, ha accolto l'invito rivoltogli dal Conservatorio di San Pietro a Majella e dalla Associazione degli ex allievi della gloriosa scuola napoletana

Advertising

Quirinale : #Quirinale, il Presidente #Mattarella al concerto in occasione del #G20Cultura, eseguito dall'Orchestra Giovanile '… - Tg3web : Napoli rende omaggio al Maestro Riccardo Muti. Per festeggiare i suoi 80 anni, il direttore d'orchestra è tornato a… - sole24ore : Riccardo Muti a Scampia: 'Il paradiso non esiste da nessuna parte, sbagliato dare etichette' - Il Sole 24 ORE… - rosatoeu : Riccardo Muti inciampa e cade mentre porta la torta per festeggiare il suo compleanno: il video. - enr_gav : RT @sole24ore: Riccardo Muti a Scampia: 'Il paradiso non esiste da nessuna parte, sbagliato dare etichette' - Il Sole 24 ORE -