PlasticArm | ecco il primo processore flessibile che può aprire le porte di una nuova era

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 luglio 2021) Alcuni ricercatori, insieme ad Arm e PragmatIC, hanno sviluppato ilvero microche utilizza la plastica, e non il silicio, come materiale di base. Il SoC ha il nome, è derivato dal Cortex-M0+ a 32bit, e consentirà unaera di processori realmente pieghevoli e flessibili, che sono anche più economici da produrre rispetto al silicio. Il silicio è stato l’elemento base per la produzione di semiconduttori sin dagli albori dell’informatica, iniziata oltre 50 anni fa con l’introduzione della CPU 4004 di Intel. Racchiudeva all’epoca incredibilmente 2.300 transistor. L’ascesa al potere del silicio ...