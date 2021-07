Orari | sanzioni e regole | attenti ai tutor in autostrada

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Orari sanzioni

il Giornale

Se si commettono più infrazioni nello stesso viaggio, le conseguentivanno pagate singolarmente e in un eventuale ricorso non ci si può appellare al fatto che si è compiuta un'unica ...L'attuale permanenza in zona bianca, con l'abolizione deglifissati per il coprifuoco , ha consentito una maggiore libertà di movimento nelle aree urbane, in particolar modo nelle zone di ...Tempi duri per gli automobilisti che percorrono lunghi tratti, soprattutto in autostrada. I controlli diventano sempre più serrati e può costare caro non rispettare le norme del codice della strada. I ...Nella settimana appena trascorsa sono stati intensificati i controlli volti a regolamentare il fenomeno della movida in relazione all’emergenza epidemiologica. […] ...