Olimpiadi, storico argento azzurro nella staffetta 4X100 stile libero (Di lunedì 26 luglio 2021) Olimpiadi, storico argento per l’Italia nella staffetta 4X100 stile libero VIDEO Una medaglia d’argento indimenticabile per la staffetta azzurra nella 4×100 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo. Per la prima volta nella storia il quartetto italiano composto da Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo ha conquistato il secondo posto nella finale, battuto solo dagli Stati Uniti. Il tempo degli ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 luglio 2021)per l’ItaliaVIDEO Una medaglia d’indimenticabile per laazzurra4×100alledi Tokyo. Per la prima voltastoria il quartetto italiano composto da Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo ha conquistato il secondo postofinale, battuto solo dagli Stati Uniti. Il tempo degli ...

Advertising

Eurosport_IT : Un podio storico per Nicolò Martinenghi ?????? L'azzurro conquista il bronzo nei 100 metri rana: solo Fioravanti nel… - Coninews : Infortunio muscolare e niente Olimpiadi per Matteo #Berrettini. Dopo lo storico exploit nel torneo di Wimbledon il… - AlatunaSkils : RT @Eurosport_IT: Un podio storico per Nicolò Martinenghi ?????? L'azzurro conquista il bronzo nei 100 metri rana: solo Fioravanti nel 2000 e… - infoitsport : Olimpiadi: storico Argento dalla staffetta 4x100 maschile stile libero - TGR Veneto - Gazzettino : Diretta #olimpiadi, argento storico alla staffetta 4X100 stile libero. Bronzo per Martinenghi nei 100 rana, Diana… -