**Olimpiadi: Pellegrini, 'domani devo cambiare registro, scalata difficile ma ci proviamo'** Tokyo, 26 lug. (Adnkronos) - "È stata molto faticosa, da subito entrare in gara ero molto rallentata, mi sembrava di fare molta più fatica di quella che stavo facendo, entro per un pelo e domani mattina bisogna cambiare registro e lottare da una corsia laterale per la finale. Per la prima volta è stata abbastanza serena e tranquilla la vigilia, mi sono preparata bene". Lo ha detto l'azzurra Federica Pellegrini alla Rai dopo la qualifica per la semifinale dei 200 stile libero ai Giochi di Tokyo 2020.

