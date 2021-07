Olimpiadi: nuoto, argento e bronzo per l’Italia con la 4×100 stile libero maschile e Martinenghi. Tiro a volo: Bacosi argento. Scherma: medaglia per Garozzo Tokyo 2020, il programma odierno: nuoto, Pellegrini in semifinale con il penultimo tempo. Judo, eliminato al primo turno Fabio Basile campione uscente, originario di Pulsano. Scherma: eliminata la foggiana Martina Criscio (Di lunedì 26 luglio 2021) Non c’è la tarantina Benedetta Pilato in gara oggi per la sfortunatissima prova di ieri ma il suo omologo maschile, Niccolò Martinenghi, ha conquistato la medaglia di bronzo olimpica nei 100 rana. Poi è arrivata con Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo la medaglia d’argento nella 4×100 stile libero maschile, primo podio olimpico nella storia la specialità. Nel Tiro a volo, specialità skeet, medaglia ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 26 luglio 2021) Non c’è la tarantina Benedetta Pilato in gara oggi per la sfortunatissima prova di ieri ma il suo omologo, Niccolò, ha conquistato ladiolimpica nei 100 rana. Poi è arrivata con Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo lad’nellapodio olimpico nella storia la specialità. Nel, specialità skeet,...

